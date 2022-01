Lillini tras derrota de Pumas: "Se cayó el equipo en general y el futbol no perdona"

Andrés Lillini, técnico de Pumas, no opina del arbitraje y lo deja todo en manos se su directiva. Y es que luego de que el árbitro Oscar Mejía marcará un penalti en contra, con el que Universidad terminó perdiendo 1-2 con Tigres, el entrenador fue cuestionado sobre sí es que el arbitraje tiene algo en contra de Pumas.

"Yo acá delante del micrófono, justicia no puedo hacer. No creo que haya algo tendencioso en nuestra contra. Encima de mí hay gente en el club que se encarga de eso. Si lo digo, barato no la saco. No puedo hablar de Atlas, Querétaro y ahora y luego el miércoles salen y dicen que fue correcta. Lo tiene que decidir otra gente, no yo", dijo.

Respecto al enfrentamiento y la derrota con Tigres, el entrenador argentino reconoció que su equipo se cayó, pero tiene que levantarlo para no perder ante Xolos, rival que enfrentarán después de la Fecha FIFA.

"No creo que pasó por los cambios, sino que se cayó el equipo en general y el futbol no perdona. Acciones que en otros partidos se contrarrestan, hoy no son así. Es una fuerte puñalada de la que hay que salir rápido, pues no nos podemos caer.

"Más contra estos rivales que los partidos duran 95 minutos y que las debes meter. Hoy fallamos muchas situaciones claras. Volver a las bases de lo que veníamos haciendo, recuperarnos, tenemos dos semanas hasta el juego ante Xolos y hacerles saber que lo pueden hacer posible porque ahí están los nueve goles que llevamos", expresó.

