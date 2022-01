Miguel Herrera: 'No me voy a desesperar con Córdova, está poniendo actitud'

Tigres buscó la victoria ante Pumas, y la consiguió. Los regiomontanos tuvieron la capacidad de remontar, quitarle el invicto a Pumas y además registrar su primera victoria en este torneo, resultado que el técnico Miguel Herrera, consideró es merecido.

¡PIDE PACIENCIA! El ‘Piojo’ Herrera pide paciencia para que Sebastían Córdova se adapte a su nuevo equipo. “No se desesperen, lleva tres partidos. Está conociendo […]. Cada vez va ir llegando a su nivel que todos conocemos”. @Karla_Uzhttps://t.co/oGs7xhObWt pic.twitter.com/QD7mfZ5oA0 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 23, 2022

"Ahí vamos. El equipo no va a bajar los brazos. Me deja tranquilo que físicamente el equipo está bien. Creo que en un partido tan parejo era la diferencia, hacer un gol más. Empatamos y no nos conformamos, justo premio para los muchachos", declaró en conferencia.

Sin embargo, a pesar de este triunfo aún le cuestionan algunos aspectos, como el rendimiento de Sebastián Córdova, refuerzo que dijo está en proceso de adaptación y deben tener paciencia para que muestre su máximo potencial.

"Tiene tres partidos con sus compañeros, está conociendo. Hizo buenas jugadas, tiene un remate que le tapa Talavera, pero está llegando, no se desesperen. yo no me voy a desesperar con Córdova, está poniendo actitud", manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: PUMAS PERDIÓ EL INVICTO ANTE TIGRES CON POLÉMICO PENALTI