Julio González: Confesó que se inspiró en Carlos Acevedo para anotar el gol

Julio González, arquero de los Pumas de la UNAM, afirmó que fue una sensación totalmente indescriptible la que sintió cuando metió el gol del empate contra los Diablos Rojos del Toluca.

El portero de los universitarios señaló en entrevista con TUDN que se inspiró en lo que había hecho Carlos Acevedo con Santos, quien reciéntemente también anotó un gol, y no tuvo miedo a buscar el esférico en ofensiva.

“Pensé en el gol que había metido Acevedo, porque me acuerdo que la tiraron a primer palo, no sé estadística o no, pero la mayoría de los centros, eso lo veo yo como portero, cuando son los últimos minutos van a primer palo. Cuando veo que viene la pelota de Dani dije ‘la tengo que meter’", fue parte de lo que comentó.

Y añadió toda la emoción que le generó el haber anotado un gol y con ello poder ayudar a su equipo a rescatar un punto de su partido contra el Toluca en el Nemesio Diez.

"La verdad pensé ‘me tengo que arriesgar, es la última jugada, no pierdo nada’. Creo que estaba ya todo perdido, por el error que había cometido, el equipo había un gran partido pero no se estaba dando el resultado. Qué bonito se siente meter gol, sí es el sueño de cualquier portero, me imagino que cualquier jugador. No me la creía", sentenció Julio González.

