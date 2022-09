América: Brian Rodríguez negó problemas con DT de la selección de Uruguay

Brian Rodríguez no tiene ningún problema con Diego Alonso, técnico de la Selección de Uruguay. Así lo confirmó el propio jugador a RÉCORD, quien señaló que una lesión fue la que lo mantuvo alejado de las canchas y por ende no era convocado por el técnico de la celeste.

"Está todo bien (con Diego Alonso) tuvimos charlas en enero y antes de venir al América también, sobre el tema de las lesiones que tuve en Los Angeles, que fueron dos meses, casi tres y fue muy difícil, y entiendo las decisiones”, aseguró Rodríguez.

El nuevo refuerzo de las Águilas espera poder representar a su país en la Copa del Mundo de Qatar, la cual comenzará en un par de meses, aunque sabe que, para ser tomado en cuenta, deberá hacer bien las cosas en el América.

"Obviamente, uno quiere estar y representar a un país en una competencia muy importante como esa, la verdad que sí, me pondría muy contento, pero hacer bien las cosas en América, eso me va a llevar a que el técnico me tome en cuenta”, finalizó.

La justa mundialista está a la vuelta de la esquina, por lo que Brian Rodríguez deberá llenarle el ojo a Alonso en esta recta final del Apertura 2022 para convencerlo de una vez por todas y asegurar su lugar en el Mundial.

CONTENTO POR HALAGOS

En su primer partido como titular defendiendo la camiseta del América, Brian Rodríguez dejó muy buen sabor de boca tanto a los aficionados, como a Carlos Reinoso, quien es una de las máximas leyendas de este club, quien en plena transmisión de dicho encuentro halagó al uruguayo, gesto que dejó muy contento al uruguayo.

“Muy contento de que se esté hablando muy bien de mí. La verdad que quiero aportar al equipo, donde me toquen las oportunidades, se dio ahora contra Necaxa, así que aprovechar y muy contento por los comentarios”, opinó.

En los últimos años, las Águilas se han convertido en un club exportador con gran proyección, sobre todo en el futbol europeo, algo que a Brian le atrae, pero, no sin antes, salir campeón con los azulcremas, algo que le gustaría sucediera en su primera temporada.

“Sí, está claro, la verdad es algo que uno piensa (emigrar al futbol europeo) pero estar en el América primero, hacer las cosas bien en América, triunfar acá y que vaya de la mejor manera y si se da una oportunidad de ir a Europa o a donde sea, será bienvenida”, mencionó.

“Ojalá que sí. Tener esa suerte de salir campeón al primer año, la verdad que sería lo máximo”, sentenció.

