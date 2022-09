Julio González: 'El mal paso de Pumas es responsabilidad compartida, no sólo del cuerpo técnico'

Pumas está en el lugar 16 de la Tabla General y sólo tiene dos visitas en lo que va del torneo. Y aunque los resultados no los han acompañado, el portero Julio González recalcó que aunque se señale al entrenador es culpa de todos, por lo que apoyan al cien por ciento a Andrés Lillini.

"Es compartido (la responsabilidad del mal paso), esto no es el cuerpo técnico, no es los jugadores, esto es Pumas, sabemos que no ha sido el rendimiento esperado, pero sabemos también que estamos haciendo todo para poder estar en la pelea y estar en la Liguilla que es lo mínimo que merece el club y los jugadores estamos a muerte con Andrés, Andrés está a muerte con nosotros y estoy seguro de que se van a dar los resultados", dijo a RÉCORD.

Incluso el '1' de Universidad reveló que al interior se sinceraron y cerraron filas para tratar de mejorar los resultados del equipo.

"Hablamos fuerte entre nosotros, nos dijimos las cosas como son, sabiendo que sí estamos haciendo el trabajo, pero no estamos dando los resultados y sobretodo decirnos las cosas a la cara, tener la autocrítica y la paciencia para escuchar lo que te pueda decir alguien más y creo que se está viendo en el equipo.

"Siempre se buscan culpables, pero más que culpables hay responsables y nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que no hemos hecho en el torneo creo que el equipo se entrega Al máximo y si no se dan los resultados es normal que la gente esté molesta y que busque a alguien que señalar", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: LOGRÓ QUEDARSE CON LA VICTORIA ANTE ATLAS EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS