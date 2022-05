Leo López previo a Final vs Seattle: 'Nuestro equipo es de hombres, no de nombres'

Leonel López dejó claro que en Pumas lo que hay son hombres y no nombres, y es justo esa garra la que los ha llevado hasta la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Nuestro equipo es de hombres, no de nombres y dejarle a la afición el ensaje de que nos vamos a matar en la cancha.

"Creo que yo desde que llegué, que me puse la playera de Pumas he notado el compromiso de todos los que llegan aquí, de correr todo el partido. Los nombres no juegan, nosotros dejamos siempre la piel y eso nos ha llevado a salir adelante", expresó.

En tanto, el mediocampista auriazul reconoció que en el juego de Ida ante el Seattle Sounders, Universidad dejó ir la ventaja de dos goles que tenía y advirtió que este miércoles no puede repetirse la historia.

"Vamos a estar más concentrados porque nos pasó factura en el partido ir 2-0, una desconcentración, porque no me gusta hablar tampoco del arbitraje, pero fueron desconcentraciones de nosotros".

