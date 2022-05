América: Jugará amistoso ante Atlante para no perder ritmo de cara a la Liguilla

América entró de manera directa a la Liguilla y como resultado tendrá que parar este fin de semana que se juegan las series de Repechaje, por lo tanto la directiva gestionó un partido amistoso con la intención de mantener ritmo de partido.

Será el Atlante, semifinalista en la Liga Expansión el equipo que vuelva a servir de 'sparring' para las Águilas el próximo jueves a las 10 de la mañana dentro de las instalacionea de Coapa a puerta cerrada.

Se sabe que los Potros utilizarán un cuadro alternativo tomando en cuenta que una noche antes del enfrentamiento en el Nido, jugarán la ida de las Semifinales del Clausura 2022 ante Atlético Morelia en la cancha del estadio que nuevamente luce los colores azulgrana.

Por su cuenta, las Águilas tendrán solamente una baja, la de Mauro Lainez quien sigue trabajando de manera diferida por una lesión muscular, no obstante, el resto de la plantilla estará a disposición de Fernando Ortíz.

RÉCORD pudo saber que la intención del Cuerpo Técnico es poner de inicio a la alineción que ha venido utilizando ya con Roger Martínez de regreso, sin embargo, el Tano dosificará y no expondrá a ningún elemento a una posible lesión, por lo que se esperan varias modificaciones durante el desarrollo del juego.

Esta será la tercera ocasión que América y Atlante protagonicen un partido amistoso, los choques anteriores fueron en el estadio Azteca y Coapa ambos bajo el mando de Santiago Solari.

"Se busca no sacar al equipo de la ciudad, no hacerlo viajar, no es necesario", confirmó una fuente consultada por RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ROGER MARTÍNEZ REAPARECERÁ CON LAS ÁGUILAS DURANTE LA LIGUILLA