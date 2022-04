América: Federico Viñas destacó su desempeño en el torneo pese a no ser goleador

Federico Viñas dijo estar satisfecho con su desempeño a lo largo del torneo pese a no meter los goles que él espera, pues considera que le ha faltado suerte para hacerlo, y espera que para la Liguilla pueda volver a ser el goleador del América.

“He hecho buenos juegos, y a veces me ha tocado jugar de poste y si, no he metido (goles) como quisiera, pero también no he tenido suerte, me las sacan en la línea, el otro día, Nahuel (Guzmán) me hizo un tapadón, pero yo sigo para adelante y trabajando día a día, porque sé que el arco se va a abrir.

"Estoy haciendo buenos partidos, jugando de espaldas, de poste para mis compañeros. Sé que la gente lo ve y también lo aprecia, pero el delantero tiene que hacer goles, esperamos que se abra el arco para la Liguilla”, declaró Viñas en conferencia de prensa.

Poco a poco, el atacante uruguayo ha ido recuperando la titularidad, algo que de acuerdo con él ha sido gracias al buen trabajo de Fernando Ortiz, quien desde su llegada le ha devuelto la confianza, pues dijo que el ‘Tano’ es un técnico muy cercano a sus jugadores.

“La verdad que el Tano es muy cercano al grupo, no solo conmigo, siempre se va acercando a distintos compañeros para hablarles a aconsejarles y eso es muy bueno de un entrenador. Me ha dado la confianza, no ha caído el gol como quisiéramos, pero he hecho buenos partidos, me he sentido muy bien en lo físico, como en lo mental y eso es muy importante para un jugador. Creo que el Tano lo viene haciendo muy bien”, comentó.

