Lillini: 'No queríamos defraudar a la afición, y aunque nos ganó el mejor, hay tristeza'

Pumas se quedó a un paso de poder obtener el campeonato de la Liga MX y el sentimiento de tristeza aún prevalece en el técnico Andrés Lillini, quien aseguró es complicado este día y lamentó haber defraudado a los seguidores del conjunto auriazul, que tenían la confianza en el equipo.

“La tristeza no me la puedo sacar de encima. Uno se hace muchas ilusiones, uno no quiere defraudar a tanta gente que está ilusionada y que este equipo hizo que se ilusione. Al final nos ganó el mejor, pero la tristeza…. Hoy es un día muy difícil para mí, pero así como di la cara cuando recibí elogios, hoy también se me hizo justo estar aquí con ustedes”, declaró en conferencia.

Sin embargo, el estratega argentino se dijo orgulloso de sus dirigidos y consideró que los jugadores dieron todo en la cancha, tuvieron confianza en ellos mismos y serán los cimientos del futuro de este equipo.

“Estoy jóvenes de Pumas van a ser una sólida base de este equipo y orgulloso porque los jugadores dejaron hasta el último minuto todo. Orgulloso porque creyeron en una idea que uno les dio, orgulloso porque dirijo a uno de los equipos más grandes del futbol mexicano y pude jugaron una final. Al final nos ganó el mejor”, apuntó.

