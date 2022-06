Lillini sobre la Final de Concachampions: 'Me marcó porque tenía muchas expectativas'

El haber tenido en sus manos la posibilidad de terminar con la sequía de títulos internacionales y terminar perdiendo la Final de la Concachampions ante el Seattle Sounders el pasado 4 de mayo, es algo que dejó marcado a Andrés Lillini y el mismo entrenador de Pumas lo reconoció.

"A mí me cuesta mucho y no voy a andar mintiendo. La Final de la Concachampions me marcó porque tenía grandes ilusiones, estuvimos muy cerca y habíamos sufrido muchísimo desgaste para llegar, ahí el camino recorrido había sido complicado por los viajes, las remontadas, fuimos a jugar a Boston en un clima totalmente adverso y siempre este grupo lo sacó adelante.

"Fue un golpe difícil porque ellos (los jugadores) se lo merecen y creo que habían hecho un gran esfuerzo, se nos había escapado un Final de la liga con una Semifinal que no quisieron que jugáramos otra Final", explicó a RÉCORD el técnico universitario, quien recalcó que todos sus jugadores merecen un título, pero destacó el trabajo que han hecho los más jóvenes, aunque a todos sus futbolistas les han sido experiencias complicadas.

"Tanta gente joven que tenemos y merecíamos algo más, y fue muy difícil la verdad digerirlo, pero sabemos que ya pasó, que la experiencia sirve y hay que capitalizarlo y sacarlo adelante rápidamente", señaló Andrés Lillini.

