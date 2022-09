Lillini tras la derrota: 'Los jugadores son los primeros en estar mal por esta situación'

Luego de la derrota 1-2 con Cruz Azul, Andrés Liliini, entrenador de Pumas, reconoció que el ánimo de su equipo está mal, pues saben que calificar ya es sumamente complicado; sin embargo, dejó claro que lucharán hasta el último partido para poder lograr la hazaña.

"El equipo está mal porque le quieren devolver a afición lo que hacen por nosotros, se mojan, pagan un boleto y los jugadores son los primeros abatidos por esta situación.

"Tenemos que trabajar en estos 15 días que quedan y ganando las dos fechas y cerrar algo donde no fuimos regulares, están los números y el máximo esfuerzo duplicarlo y no se nos dan las cosas, hay que seguir buscándole, no hay que quedarnos parados y buscar el camino en estas dos fechas para no irnos con las manos vacías", dijo el timonel argentino, quien apuntó que:

"Somos profesionales, tenemos que brindarnos al cien por cien por esta institución porque nos dan las condiciones para trabajar y por la afición que no nos da la espalda.

"Es complicado deportivamente hablando, pero el grupo y los jugadores se brindan, no nos salen las cosas y acá está el responsable, pero nos brindamos al máximo. No salen y es difícil tragar esto y es una noche amarga", expresó.

