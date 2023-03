Luis Flores sobre crisis en Pumas: ‘La defensa se come cada gol con conceptos básicos’

El problema actual de Pumas en la cancha, es la defensa, así lo explicó Luis Flores, exjugador felino y Campeón de goleo en la Temporada 87-88 (con 24 anotaciones), quien consideró que los actuales delanteros son los menos responsables del mal momento auriazul.

"Es la parte menos limitada, donde me parece que están muy por debajo es la parte de atrás porque se comen cada gol con conceptos y principios básicos, por eso me atrevo a pensar que si les alcanza para eso van a traer a cualquier jugador, pero sí creo que los delanteros son los menos malos. Defenderte con más, hay variantes que se pueden hacer si no tienes buenos defensas, pero me parece que la presión lleva a cometer errores.

"El club te da 10 u 11 jugadores que van a competir por quién puede ser titular y los demás son jóvenes, y no se genera una competencia interna porque el que sabe que es de los privilegiados sabe que va a jugar porque no tiene competencia", dijo a RÉCORD.

En tanto, el también mundialista en 1986, dijo que para él, Rafael Puente está siendo juzgado severamente, pues hace lo que puede con lo que tiene.

"No me sorprende porque sé perfectamente cómo funciona Pumas y puedo entender porque estuve en la posición que está ahora Rafa Puente y Pumas nunca va a tener tres o cuatro jugadores de élite por presupuesto y porque tiene que representar a la UNAM y la Universidad no es de paga.

"Por supuesto (se le está juzgando injustamente), al final Rafa no juega, es el que dirige, sí es el responsable, pero los que juegan están adentro, no pasa por el técnico, pero es al primero que van a echar, pero el tema de Pumas no se va a remediar cambiando de entrenador, tienen que traer jugadores para crear competencia, pero no va a pasar", expresó.

Rafa Puente, apoyado por Gustavo Vargas

Si alguien conoce al actual plantel de Pumas, es Gustavo Vargas, quien hasta el torneo pasado era auxiliar de Andrés Lillini mientras dirigió a los felinos, por ello, Vargas está convencido de que tienen buenos jugadores y el mal momento no es responsabilidad sólo del técnico Rafael Puente.

"Es un buen plantel, hay gente de experiencia, capaces, que ya tienen tiempo, para mi es un plantel que no tiene que estar donde están (en la Tabla General). Ahorita ya hay una presión fuerte, pero hay un buen plantel.

"Y si ahora le dieron la oportunidad a Rafa Puente, lo tiene que apoyar, lo tenemos que apoyar porque los problemas son más de fondo, hemos perdido nuestra identidad, la mística como institución porque Pumas jamás va a competir con capitales como los de América o Tigres, aunque Universidad tenga dinero, y si estando adentro me dolía, afuera también", dijo a RÉCORD.

Finalmente, el exjugador, técnico y directivo de Universidad recalcó que esté quién esté al frente, se tiene que apoyar al equipo.

"Hay que apoyar a la gente que está y hay que ver qué se tiene que hacer y no para ganar el partido que viene sino para el futuro y regresar a nuestras bases.

"Yo creo que él como cualquier técnico, sufre, planea y hace su táctica para ganar, pero al final los que ejecutan son los jugadores y ahorita ya hay una presión fortísima; y si decidieron por Rafa, hay que apoyar a Rafa, y quién lo puso lo tiene que apoyar, es el menos culpable", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: RAFA PUENTE SE QUEDA COMO DT Y DIRIGE JUEGO CONTRA PACHUCA