Martín Bravo recordó el último triunfo de Pumas en El Volcán: "Demostramos la garra"

El 25 de enero de 2014 quedó tachado en el calendario como la última vez o al menos la más reciente victoria de Pumas en el Estadio Universitario sobre Tigres. Aquella vez ganaron 1-2 gracias a un doblete de Martín Bravo, quien a pesar de que ha transcurrido casi una década, no olvida aquella noche en el Volcán y reiteró su confianza en que este domingo podrán romper esa mala racha y pasar a la Final.

"La verdad que es como una anécdota entre comillas mala, qué más quisiera que no fuera así, pero si me da mucho orgullo, obviamente porque hice los goles en esa última victoria, pero, por otro lado, el equipo debería cambiar esa situación, Pumas es un equipo grande de México y debería cambiar esa estadística.

"Ese día lo recuerdo muy bien, sufrimos porque siempre en el Volcán son partidos muy difíciles, pero lo supimos sacar, fuimos contundentes y Pumas demostró lo que es, demostró la garra puma, lo que siempre le ha caracterizado y se sacó el partido", dijo a RÉCORD el exjugador de Universidad.

"Más allá de estar contento por esos dos goles que hice y por la victoria, creo que Pumas tiene mucho para revertir la situación y ojalá sea el milagro, y nos puedan demostrar que sí se puede mañana, la verdad yo confío mucho en el equipo, confío mucho en el espíritu de Pumas y ojalá que se pueda revertir esta situación", agregó

Finalmente, el actual entrenador del Puebla en la categoría Sub 16, recordó cómo fueron los dos goles que marcó aquella noche.

"Son muchos los partidos que he vivido porque fueron seis años con muchas cosas, pero uno como jugador no se olvida de esos juegos y esos goles que fueron importantes para el club. Me acuerdo clarito de los goles, el primero de penal y el segundo de zurda, pero realmente cuando se pusieron ellos arriba lo sufrimos, sentimos el golpe bastante, cuando se fueron arriba se fueron 1-0 y tuvieron situaciones muy claras, ellos fallaron demasiado y fuimos certeros luego, tuvimos el penal que pudimos concretar y la otra jugada fue un pase espectacular del 'Hachita' Ludueña por arriba y yo ganando la espalda, que era un movimiento que generalmente me caracterizaba ganándole la espalda a los centrales y llegó el remate de zurda y gracias a Dios entró.

"Después el oficio del equipo para saber aguantar el resultado, porque después Tigres se nos fue encima, pero al final pudimos sacar el resultado Y eso también tiene que ser una muestra de que se puede. Nada es imposible, todo con convencimiento se puede y realmente en ese partido fuimos muy cuesta arriba Porque empezamos perdiendo y tuvimos que sacar el coraje para darle la vuelta y después aguantar", señaló.

