Meritao quiere el título con Pumas en 2023: 'Lograremos ser campeones este año'

El torneo anterior no fue bueno para Pumas y sus jugadores Higor Meritao y Diogo de Oliveira lo reconocieron.

“Todos quedamos tristes porque queríamos calificar, queríamos estar peleando en la parte de arriba y salir campeones, pero es futbol y a veces va bien o mal. Hace meses estábamos en la Final de la Concachampions y decían que éramos los mejores, después ya no, pero vamos a trabajar.

“Queremos sacar esto adelante porque tenemos la ilusión de ser campeones con la camiseta de Pumas, que es algo que quiero y después de que el torneo pasado no quedamos muy bien, pero este torneo va a ser distinto y ojalá peleemos en la parte de arriba de la tabla”, dijo Meritao a RÉCORD.

Por su parte, el delantero Diogo explicó qué deberán hacer para que el venidero Clausura 2023 sea mejor para el equipo: “Es futbol y a veces las cosas no salen bien, nosotros no estábamos bien, dejamos de correr un poquito y eso los otros clubes no lo perdonan, pero este año vamos a correr más que todos.

“El año pasado estaba haciendo goles, pero me quedé triste porque cuando las cosas no salen es horrible. A veces pasa que salen los goles, pero no sólo soy yo o Juan (Dinenno), somos un grupo y cuando las cosas no salen duele por todos.

“Tenemos que correr igual o hasta más que antes porque la Liga MX es difícil y cuando no se corre ya saben qué pasa”, expresó.

HIGOR MERITAO Y DIOGO DE OLIVEIRA, SUEÑAN EN GRANDE EN 2023

Higor Meritao y Diogo de Oliveira están listos para festejar Navidad y darle la bienvenida al Año Nuevo. Y es que los jugadores de Pumas, a pesar de estar lejos de su natal Brasil, celebran las fiestas decembrinas y compartieron con RÉCORD que desean que el 2023 sea un año que traiga felicidad a la afición e institución felinas.

“Que 2023 sea un año mejor que el que pasó no sólo en lo personal, también como equipo, lograr el sueño de ser campeones y vamos a trabajar y luchar porque seguro Rafa ya tiene un plan y si lo seguimos lo vamos a lograr”, dijo Meritao, quien hace poco más de un mes fue padre por segunda vez y confía en que su hijo traiga ‘torta bajo el brazo’.

“Es un bebé mexicano gracias a Dios y tengo que trabajar y dar lo mejor todos los días. Sí, escuché, me explicaron de eso (de la ‘torta bajo el brazo’)y ojalá que sí sea un buen año”, sentenció.

Por su parte, el delantero Diogo de Oliveira compartió entre risas, que confía en que su paisano Meritao lo invite a celebrar Navidad en su casa, ya que toda su familia se encuentra en Brasil. Además de que expresó su deseo de que en el plantel auriazul haya más unión de la que tienen, para así poder tener mejores resultados en el próximo año 2023.

“Yo la pasaré con ellos (Meritao y su familia) si me invitan porque no tengo familia aquí, mi familia son ellos y esperaré a que me inviten. Del equipo, espero que estemos más juntos de lo que ya estamos para que todo salga bien y si Dios quiere el equipo sea campeón”, expresó.

