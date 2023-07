Mohamed habla tras su primer triunfo con Pumas: "El equipo hizo un gran trabajo"

Antonio Mohamed fue crítico ante la victoria de Pumas por 3-2 ante Tijuana, ya que a pesar de llevarse los tres puntos, el director técnico argentino tiene claro que hubo dos momentos fatídicos para su equipo.

"El equipo hizo un gran trabajo, pero tuvo dos minutos fatídicos, en el último del primer tiempo y el primero del segundo tiempo, en esos dos minutos cometimos todos los errores que no tenemos que cometer en el partido, pero también tuvimos la rebeldía, tuvimos las ganas de ganar desde el primer minuto y creo que es muy merecido el triunfo que tenemos hoy", comentó el 'Turco'.

Cabe destacar que la anotación de Eduardo Salvio en los últimos minutos del compromiso, no solamente hizo explotar a la afición, también hizo vibrar a Mohamed, el cual no está acostumbrado a celebrar cuando su equipo se hace presente en el marcador: "El último lo festejé, yo no me acostumbro a festejar mucho los goles, sino los que son importantes y creo que el tercero valia la pena".

Finalmente el estratega de los del Pedregal reveló que tanto el 'Toro' Fernández (delantero uruguayo de 29 años) y Lisandro Magallán (defensor central argentino de 29 años) se estarían incorporando esta semana para competir por un puesto en la titularidad con el resto del plantel. "Seguramente esta semana los que llegan de refuerzo se incorporarán, tendrán que venir a competir con los que están jugando y los que están trabajando ahora. El equipo está para jugar ahora partido a partido y competir, competir con estas ganas de ganar, estás ganas de siempre estar buscando atacar en todo momento".

