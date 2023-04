Estar entre las peores defensas del torneo con 25 goles, es algo que a Nicolás Freire, jugador de Pumas, tiene avergonzado y dolido.

"A mí me duele un montón. Trato de ponerle la mejor onda porque nosotros nos tenemos que levantar. Venimos de palos, de palos y tenemos que seguir luchando. Yo, 'Nico' Freire, me duele un montón y hay momentos donde me da vergüenza y hago hincapié de unos juegos donde le das la virtud al delantero", dijo el zaguero argentino.

"Me duele, pero no me sirve quedarme pensando en eso y quedan cuatro juegos. Debemos defender con uñas y dientes y que los delanteros se sientan cómodos. Agregar el trabajo que el ‘Turco’ es que atacamos todos y defendemos todos y tenemos la misma responsabilidad", expresó.



Asimismo, el capitán auriazul fue cuestionado sobre las críticas hacia su desempeño personal, y sólo respondió:

"No voy a decir nada, que piensen y están en todo su derecho y voy a trabajar. Voy a cerrar el cu..o y a seguir".

PUMAS SABE DE LA IMPORTANCIA DE LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS DEL TORNEO

En Pumas están conscientes de que se juegan todo en los cuatro partidos que les restan, por lo que Nicolás Freire aseguró que si quieren calificar, tienen que ganar forzosamente todos los juegos.

"La presión la tenemos desde siempre. Nosotros sabemos que venimos del torneo pasado de pasarla muy mal. Este torneo dimos pasos importantes al inicio y luego nos quedamos, pero este grupo tiene mucha entrega y seguir por ese camino. Tratar de hacernos fuertes de local y mostrar la mejor versión. Es matar o morir, perdonen el término extremista", dijo el capitán de Universidad, quien agregó que:

"Nos comprometemos a que estos cuatro partidos sacar la mejor versión. Viene un técnico con mucha experiencia, jerarquía y acá dejó huella. Depende de nosotros, es responsabilidad nuestra y mirar estos cuatro partidos. Viene un juego de local, ir paso a paso, pero nos jugamos la vida y nuestra profesión".



Incluso, el defensa argentino aseguró que hay plantel suficiente para sacar buenos resultados y alcanzar el Repechaje.

"Sin duda, porque hay material. Yo creo que siempre que me toca hablar con ustedes soy sincero y realista. Cuando no ves, no lo ves y ya. Yo acá siento que pasa eso de insistir y puede llegar nuestro momento y sé que va a llegar. Estamos en deuda, lo sabemos y es seguir trabajando e insistir. Ahora que viene el Turco es ese envión anímico".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: TURCO MOHAMED UTILIZARÁ GENTE DE 'CASA' EN SU CUERPO TÉCNICO