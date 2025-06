Pablo Bennevendo sobre la posible llegada de Héctor Moreno a Pumas: “Sería una linda incorporación”

Pablo Bennevendo, lateral derecho de Pumas, señaló que la incorporación de Héctor Moreno al equipo para el Apertura 2025 le vendría muy bien al equipo. Sin embargo, reconoce que aún no tienen claro qué refuerzos podrían llegar al Club Universidad Nacional de cara a la próxima temporada.

A petición de Efraín Juárez, el defensor y canterano Héctor Moreno, es uno de los jugadores que podrían reforzar al equipo para la nueva campaña. Aun así, para tomar esa decisión aún falta tiempo, pues el deseo del zaguero es, disputar el Mundial de Clubes con Rayados, para posteriormente tomar una decisión sobre dónde continuar su carrera futbolística.

Busca jugar el mundial de clubes | IMAGO7

Ante esto, en el segundo día de pruebas médicas, Bennevendo dijo que en el plantel aún no saben si Héctor firmará con el club. Sin embargo, reconoció la trayectoria del defensor de 37 años y aseguró que de darse su llegada sería una gran incorporación por su calidad como jugador y por su liderazgo.

“Todos conocemos la carrera futbolística de Héctor, es un excelente jugador, no tengo el gusto de conocerlo, pero me imagino que también es una excelente persona. En dado caso de que llegue, aunque nosotros no sabemos nada aún, va a ser una linda incorporación”, señaló el lateral de Pumas.

Le gustaría ver a Moreno en el equipo | IMAGO7

Sobre las altas de Pumas para el Apertura 2025, Pablo comentó que de esa parte solamente se encargan los directivos y el cuerpo técnico, por lo que ellos no saben nada. Cabe resaltar que los Felinos aún no tienen refuerzos, mientras que ya anunciaron las bajas de Lisandro Magallán, Ricardo Galindo, Ali Ávila y Michell Rodríguez.

“Los que se encargan de eso son el director técnico y la directiva. Nosotros como equipo estamos enfocados en trabajar y en integrar a quien llegue”, agregó.

No piensa en los refuerzos | IMAGO7

