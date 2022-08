Parejita López sobre Dani Alves: 'Creo que puede aportar muchísimas cosas'

Le gustó el fichaje. José Luis López, exjugador de los Pumas de la UNAM, habló sobre Dani Alves, y aseguró que es un futbolista que le puede aportar mucho al equipo del Pedregal, por lo que se dijo que es de las personas que está a favor de la contratación del brasileño.

Sin embargo, Parejita López le adjudica los malos resultados que han tenido los universitarios desde que llegó Dani Alves, que no han podido ganar en la Liga MX, a que Andrés Lillini acopló el grupo para él, y no a él para el equipo.

“Yo soy de las personas que me dio gusto que una persona de tanto nombre y talla mundial pudiera llegar. Nos pasó con Hugo Sánchez, de que cuando llegó la mentalidad era otra”, dijo López para Marca Claro.

"Creo que puede aportar muchísimas cosas" El Parejita López habla en EXCLUSIVA con MARCA Claro y opina sobre la llegada de Dani Alves a los Pumashttps://t.co/710lH7RQKH pic.twitter.com/VoTwvsYw3e — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 27, 2022

“Creo que Dani le puede aportar muchísimas cosas y más para los jóvenes que tienen ganas de poder salir adelante. Lamentablemente lo que veo es que Andrés está haciendo que el equipo se adapte a Dani Alves, cuando debería ser al revés”, agregó.

Pumas se enfrentará este sábado a las Chivas en el Estadio Akron, y para Parejita López es un partido que tiene su toque especial, pues la gente ya lo vive con una gran rivalidad, pero está lejos de compararse a un encuentro ante América.

“Lo que era Pumas vs América se ha vivido de otra manera, ahora (el Chivas vs Pumas) lo ve la gente de otra forma, tiene un toque especial para cierta afición, pero no se puede comparar contra América”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: NICOLÁS LARCAMÓN CALIFICÓ LOS ABUCHEOS RECIBIDOS COMO "INGRATITUD"