Pumas: Alejandro Mayorga se despidió agradecido del club en Instagram

Tal y como lo adelantó RÉCORD hace unos días, Alejandro Mayorga no se quedará en Pumas y ya es un hecho que volverá a Chivas, equipo dueño de su carta. Incluso, fue el mismo lateral izquierdo quien en sus redes sociales se despidió del cuadro universitario y le agradeció a la afición felina por su apoyo.

"Muchas gracias a toda la afición de Pumas por su calidez, por su apoyo, y por siempre apoyarme desde el primer minuto que me puse la camiseta. Estoy infinitamente agradecido con el club, los directivos, cuerpo técnico, compañeros y afición por todo lo vivido.

"Me llevo un aprendizaje de todos y cada uno de ellos, me tocó vivir cosas especiales y grandes en mi carrera como lo es una Final. Me quedó con todo lo bueno para seguir luchando por mis sueños. Espero volver a coincidir, repito, muchas gracias", escribió el zaguero mexicano.

El hecho de que Pumas no haya hecho efectiva a Chivas la opción de compra de Mayorga le abre la puerta a jugadores de la cantera felina, como es el caso de Jerónimo Rodríguez, quien también juega en la lateral izquierda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIRECTIVA DE PUMAS BUSCA LA SALIDA DE LÓPEZ Y SAUCEDO PARA EL GUARDIANES 2021.