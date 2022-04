Pumas: Andrés Lillini aseguró que merecían la victoria ante el Puebla

Pumas fue corazón y garra, como ha sido desde que Andrés Lillini tomó al equipo y aunque el estratega argentino reconoció que hubo fallas de su equipo en el primer tiempo ante Puebla, destacó que todos al interior se quedaron con la sensación de que pudieron haber ganado el partido gracias a la valentía de los jugadores.

"Creo que los dos equipos fuimos imprecisos, pero siento que nosotros terminamos dominando el partido, tuvimos la valentía, el grupo tiene eso y terminamos empatando contra un rival que está dentro de los cuatro primeros y nosotros veníamos a ganar el partido y creo que pudimos haberlo ganado en las últimas dos pelotas", confirmó el timonel auriazul.

"Me voy feliz por la cara que dieron los futbolistas, se movió el plantel porque creí que eran los mejores once para empezar, nosotros no paramos en lo físico. Enfrente había un rival de jerarquía con un entrenador de jerarquía y eso también te contrarresta", añadió.

Respecto al cansancio acumulado por la doble actividad en la misma semana, el entrenador no se justificó asegurando que se trata de torneos distintos agradeciendo el esfuerzo de sus futbolistas.

"No me gusta hacer comparaciones, son competiciones diferentes, nosotros veníamos a ganar para seguir en la pelea en el torneo, pero sabíamos que era muy difícil, lo teníamos perdido en el primer tiempo y quedó la sensación de que lo pudimos haber ganado, la sensación es de alegría y agradecimiento a los futbolistas, no les puedes reprochar nada con esa entrega que tienen, no importa si hay cansancio, ellos van y van, creo que lo hicimos bien", sentenció Andrés Lillini.

