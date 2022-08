Pumas: Andrés Lillini cuenta con Juan Dinenno a pesar de interés del futbol árabe

Andrés Lillini cuenta con Juan Ignacio Dinenno en su plantel, así lo señaló el entrenador de Pumas cuando fue cuestionado sobre qué tan ciertos es que el delantero emigraría al futbol árabe.

"Nadie me dijo nada, me enteré, pero nadie me dijo nada. Sí, me enteré porque me escribieron, pero a mí nadie me dijo nada.

"Sí, claro (que cuenta con él). Sólo lo siento inquieto por hacer un gol", señaló.

Respecto al duelo ante el Barcelona, el timonel auriazul dejó claro que su equipo no se siente menos que ninguno y que van lo suficientemente preparados para hacer un buen partido.

"Entrenamos hoy con la seriedad necesaria para ir, no sentirnos inferiores a nadie y estar a la altura de las circunstancias.

"Primero ganar, pensar en estar a la altura y después a ver qué pasa. Somos afortunados, con la responsabilidad de devolver a la afición todo lo que piensa sobre nosotros. El compromiso es siempre y después la presión de estar en un equipo como es Pumas", indicó el entrenador universitario, quien explicó que ante el Barcelona usará a su cuadro titular, pero hará lo posible por darle juego a todos.

"Titulares y tratar de mover a la mayor cantidad de jugadores porque ahora lo más importante es el partido contra el Barcelona, pero sin descuidar porque sabemos que después la Liga para nosotros lo es todo", señaló.

