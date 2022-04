Pumas: Ataque brasileño, con la misión de volver a cubrir la baja de Dinenno

El ataque brasileño de Pumas vuelve para echarse al equipo al hombro, como lo hicieron al inicio del torneo, cuando Juan Ignacio Dinenno no estaba en condiciones de jugar. Y es que hoy ante el Atlético San Luis, el goleador argentino no tendrá actividad debido a que está suspendido un partido por haber sido expulsado ante Rayados el domingo pasado en Ciudad Universitario, por lo que, esta noche el ‘9’ auriazul no pisará la cancha del Estadio Alfonso Lastras y dará paso a sus compañeros Meritao, Rogerio y Diogo, para que sean los encargados de hacer los goles, tal y como lo hicieron al inicio del torne actual.

Justamente en el comienzo de la presente temporada, Juan Ignacio Dinenno no pudo arrancar como él y el equipo esperaba, pues por expulsión, lesiones y covid, las primeras tres fechas Pumas no pudo contar con su goleador ‘natural’ y por ello el técnico Andrés Lillini tuvo que hacer ajustes y sobre todo confiar en su tripleta brasileña, la cual le dio resultados.

Los brasileños fueron piezas fundamentales para que Pumas ganará sus primeros tres partidos del torneo e incluso el mismo Rogerio fue líder de goleo por varias jornadas, aunque con el paso de los partidos y molestias musculares, el futbolista se vio mermado.

Pero esta noche es la idónea para que Meritao, Rogerio y Diogo demuestren el ‘toque’ brasileño que tiene el equipo universitario y que ha dado resultados cuando el equipo más lo necesita y eso ha sido cuando Juan Ignacio Dinenno no está en la cancha para hacer los goles, o a veces cuando el argentino sí está, pero los brasileños han terminado por mostrarse en el marcador.

Será para la Jornada 16, cuando Pumas visite a Chivas en el Estadio Akron, que Juan Ignacio Dinenno vuelva a estar disponible para jugar y ternga minutos en el terreno de juego, esto en caso de que el técnico así lo determine.

