Pumas: Caicedo, en duda ante Chivas tras siete jornadas de ausencia

El juego de esta tarde ante Chivas pudo significar el regreso de José Luis Caicedo al mediocampo de Pumas; sin embargo, sigue estando en duda.

Y es que una lesión muscular dejó al jugador colombiano fuera de actividad desde la Jornada 10 cuando enfrentaron al América en el Estadio Azteca. Fue en el minuto 31 del juego que Universidad perdió 1-0 ante las Águilas, que Caicedo tuvo que salir de cambio y dejarle su lugar a Arturo Ortiz. Desde entonces el sudamericano no ha vuelto a tener actividad.

Y aunque en los días previos al juego frente a Guadalajara, Caicedo había empezado a entrenar, recientemente, el viernes, el mediocampista no realizó la práctica con el resto del equipo, por lo que nuevamente está en duda de si es que este sábado podría o no tener unos minutos de juego, esto después de mes y medio de no jugar, luego de ser titular indiscutible y de los hombres de confianza del técnico Antonio Mohamed.

Al margen, el joven Rodrigo López no ha jugado debido a que también ha tenido molestias físicas.

