Pumas, cerca de firmar a su primer refuerzo del Apertura 2023: Gil Alcalá

A falta de arreglar algunos detalles, Pumas tendría en Gil Alcalá a su primer refuerzo para el Apertura 2023. Esta incorporación habría sido solicitada directamente por Antonio Mohamed.

El 'Turco' ya se encuentra trabajando en afinar los detalles que desea mejorar en la plantilla universitaria de cara el próximo torneo. El primer movimiento que realizará el estratega de los del Pedregal será en el arco, ya que habría solicitado que el préstamo de Alcalá con Querétaro se diera por finalizado a pesar de que aún le quedaban seis meses de vigencia.

Todo parece indicar que el cancerbero de 30 años reportará el próximo 25 de este mes para realizar las pruebas médicas con el resto del equipo y comenzar a trabajar en la planeación para el Apertura 2023. El mexicano llegará a este institución después de haber ayudado a los Gallos terminar en la décima posición de la clasificación con sus 67 atajadas, sus 31 juegos aéreos ganados, sus 21 1vs1 en los que se impuso y sus 222 balones recuperados.

Una de las razones que habrían inclinado al estratega argentino a repescar a este guardameta es la plaza de extranjero. A pesar de que los universitarios no exceden el límite de jugadores no formados en México, la realidad es que Mohamed prefiere utilizar esta plaza en alguna otra posición que no sea la del guardameta.

Cabe destacar que Gil Alcalá ya tuvo un paso previo con Pumas durante 2022. Con el primer equipo únicamente tuvo dos apariciones durante el torneo de Apertura en las cuales Pumas consiguió un empate ante Tigres en el Estadio Olímpico Universitario y una derrota ante Chivas en el Estadio Akron por 3-1. Sin embargo, su mayor participación con la escuadra universitaria fue con la categoría Sub 20, en esta categoría jugó en ocho ocasiones con un saldo de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

