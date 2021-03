Pumas: Chucho Ramírez reiteró su confianza en Andrés Lillini pese a malos resultados

La falta de resultados en lo que va del torneo, tiene molesta a la directiva de Pumas; sin embargo, no han considerado hacer cambios especialmente de entrenador, así lo aseguró Jesús Ramirez, presidente deportivo de Universidad, quien reiteró su confianza en el proyecto que encabeza el técnico Andrés Lillini, pero no por eso deja de sorprenderles la mala temporada que están teniendo.

“Yo creo que es una situación de una molestia normal cuando no ganas un partido, creo que es natural estar molesto y estamos molestos todos, jugadores, cuerpo técnico y director técnico, pero el tema de los promotores obviamente no te llaman en este momento, te llaman todo el año y creo que cuando tienes ese proyecto sólido hacia adentro puede cambiar algunas cosas, pero lo trataremos de mantener", dijo.

“Desde que definimos con el ingeniero Leopoldo Silva que Andrés (Lillini) estuviera al mando del equipo, precisamente era pensando en un proyecto, no pensando sólo en unos partidos. Hoy sí nos sorprende que no hayamos tenido un inicio de temporada como lo habíamos planeado pero, como ustedes lo saben, realmente tener a canteranos, jugadores mexicanos y algunos jugadores extranjeros es la característica de Pumas y eso no va a cambiar. Finalmente es el riesgo que siempre se corre, pero yo creo que la filosofía y el proyecto de Pumas es ese y si la temporada pasada nos dio muy buen resultado creo que hoy es un pequeño accidente”, dijo a ESPN.

Incluso, para ‘Chucho’ Ramírez no sería lo ideal cambiar de entrenador incluso entrando a la Liguilla aunque fuera por medio del Repechaje, por lo que dijo que la directiva confía en que retomen un buen paso.

“Yo creo que sí, sería dar esos bandazos. Obviamente hay una evaluación permanente en todas las áreas, entonces yo sigo confiado de que las cosas van a cambiar y yo veo todos los días a los muchachos convencidos, tratando de regresar a esa regularidad”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEZZOLANO: 'NO ESTAMOS CONTENTOS PORQUE NO ESTAMOS EN LA POSICIÓN QUE QUISIÉRAMOS