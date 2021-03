Cristante tras derrota: 'Fue un partido complejo, no jugamos mal, pero faltó criterio'

Hernán Cristante, técnico del Toluca, consideró que su equipo no jugó tras haber perdido (0-2) con Pachuca, y aunque dijo que fueron varias circunstancias las que los llevaron a la derrota, una de ellas fue la expulsión del defensa Miguel Barbieri; sin embargo, el entrenador se negó a hablar sobre el arbitraje.

“El partido se pierde en cada una de las jugadas, no puedo definir si fue a través de la roja de Barbieri o la falta de contundencia, son partidos que así se presentan, pero si nos faltó estar mas finos, el hecho de que Miguel haya sido expulsado si condiciona, incluso pensé en hacer dos cambios y son decisiones que uno quiere tomar rápido.

“Barbieri fue a la pelota, no es jugada imprudente, es un choque accidental y la amarilla está bien, no hubo conducta violenta. No tengo ninguna confusión, el arbitraje esta supeditado a acciones muy rápidos, la gente del VAR a interpretación y no podemos tener todos el mismo criterio, son circunstancias que pasan y habrá que trabajar en corregirlas nosotros, no nos queda otra, no podemos estar excusándonoslas en si fue o no fue, no es pertinente hablar de esas cosas, se van a seguir equivocando y es natural, eso pasa con todo el mundo y no hay que crucificar a nadie”, dijo.

En tanto, el técnico argentino reconoció que debe trabajar intensamente en pulir los detalles que les están perjudicando. Además de que explicó el hecho de que su capitán Rubens Sambueza no haya jugado ante los Tuzos.

“Fue un partido muy complejo desde la toma de decisiones, el equipo no funcionó mal, se entregó, no hizo un trabajo malo pero nos faltó criterio a la hora de tener la pelota. Hay que reinventarse sobre lo que trabajamos y buscar una variable más, tuvimos para hacer más, pero hay que seguir trabajando. A mí no me desagrada el equipo, hoy hay circunstancias que lo considero mas al accidente que a que nos hubieran superado en juego.

“Rubens tiene una molestia y decidimos cuidarlo, lo conozco y sé que hubiera querido Agar como sea, pero no es conveniente, preferible no tenerlo un partido y tenerlo los que restan”, dijo.

