Pumas: Condenó hechos ocurridos en el Estadio Cuauhtémoc por parte de pseudoaficionados

En la reapertura del Estadio Cuauhtémoc para recibir público, los aficionados fueron parte protagonista del encuentro entre el Puebla y Pumas, sin embargo, un sector de los seguidores auriazules generó opiniones negativas por su conducta.

Al término del partido se registró un altercado entre algunos asistentes de los cuales destacaban quienes portaban vestimenta en apoyo a los felinos y entre las imágenes que circularon en redes sociales se observó a un hombre dando una patada a una de las mujeres que se encontraba presente.

Sumado a esto, durante una transmisión que la reportera Montserrat Gómez realizaba a las afueras del inmueble, un aficionado que llevaba una playera con el logo de los universitarios besó en la mejilla a Gómez, esto sin su consentimiento, hecho que fue expuesto por la propia reportarera en su cuenta de Twitter.

Lo sentimos, Monserrat. Lo ocurrido en las tribunas del Cuauhtémoc y esto, no reflejan los valores y principios por los que se rige nuestro equipo y la institución a la que representamos. Condenamos absolutamente estas muestras de inadaptación y violencia. Ser de Pumas no es esto https://t.co/Wou4Lzlvf0 — PUMAS (@PumasMX) April 24, 2021

El Club Universidad condenó lo ocurrido y dejaron en claro que estos comportamientos no reflejan lo que es ser de Pumas: "Lo sentimos, Monserrat. Lo ocurrido en las tribunas del Cuauhtémoc y esto, no reflejan los valores y principios por los que se rige nuestro equipo y la institución a la que representamos. Condenamos absolutamente estas muestras de inadaptación y violencia. Ser de Pumas no es esto", expresó el club.

