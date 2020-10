Pumas: 'Cubeteros', con estragos económicos a siete meses de la pandemia

La pandemia por el coronavirus ha pegado duro en los bolsillos de mucha gente, y los ‘cubeteros’ no son la excepción, aunque algunos han contado con el apoyo de los mismos aficionados.

Y es que el alto a los espectáculos, a los eventos deportivos y demás obligó a muchos de ellos a buscar otras opciones para tener recursos económicos, y tal es el caso del ‘Güero’, cubetero desde hace más de 20 años y que tiene en el Estadio Olímpico Universitario su lugar de trabajo, pero desde siete meses no ha podido laborar vendiendo cerveza en cada partido de Pumas, pero los mismos aficionados lo han apoyado ante la falta de trabajo.

“Todo ha sido difícil, pero los primeros meses de la pandemia fueron durísimos. Tengo muchos años como vendedor en el Azteca, CU, el Azul, la Plaza de Toros y ganamos en comisión por evento y en CU es la verdad donde mejor me va porque además ya tengo clientes que me conocen de años y me dan propinas. Es toda una vida en los estadios y me gustaría que ya se abriera porque es un ingreso para mi familia.

“La pasé difícil, pero tengo un cliente de CU que me ha echado la mano en lo que podía apoyándome y lo hace, y eso me lo he ganado por el servicio que le he dado. Meses después entré a una empresa de vinos y licores, y con eso ahí la llevamos hasta que se pueda volver a abrir”, dijo a RÉCORD.

Justo partidos como el de mañana en CU, ante Chivas, era uno de los que más ganancias les dejaba, porque era cuando ganaba más de mil pesos entre venta y propinas, y hoy sólo lo verá por televisión, igual que sus compañeros, aunque compartió que algunos vendedores ya fueron víctimas del Covid-19.

“No es lo mismo contra Chivas o América que con otro equipo, en este sí se ganaba bien. Y hay compañeros que la están pasando mal hasta peor que yo porque ya hay algunos que se los llevó el Covid, uno era de la Plaza de Toros, otro de CU y dos del Estadio Azteca, y nosotros ahí la vamos pasando, pero tenemos salud”, compartió.

