Pumas dio a conocer parte médico de Dinenno: Fractura de tabique nasal y baja por un mes

La noche de la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Atlas estuvo llena de polémica arbitral y Juan Ignacio Dinenno fue protagonista en un par de jugadas, saliendo gravemente herido en la primera de ellas.

Anderson Santamaría golpeó dentro del área con el brazo el rostro del argentino, ocasionando un intenso sangrado en la nariz del delantero que tardó algunos minutos en parar. El agresor no recibió sanción alguna y el penal no fue sancionado; instantes después el mismo Dinenno fue expulsado por un intento de chilena que impactó el rostro de Jesús Angulo. El partido aún no terminaba y Juan Ignacio ya había compartido desde sus redes una impactante foto de cómo había quedado la herida en su cara.

Fractura de nariz, y 7 puntos. Estoy bien, orgulloso de este equipo.En primer lugar pedir disculpas al jugador de atlas, como lo hice personalmente al momento de cerciorarme de que se encontraba bien.

Gracias a todos por los mensajes de apoyo, gracias a mis compañeros son únicos pic.twitter.com/lf3wXk3d66 — Juan I. Dinenno (@Juandinenno) December 6, 2021

Un día después, Universidad Nacional compartió el parte médico de su delantero estrella, confirmando un par de fracturas así como el tiempo de baja de alrededor de un mes .

"Fractura conminuta de huesos propios de la nariz, fractura de tabique nasal y heridas lacerantes a nivel del dorso nasal. Será intervenido quirúrgicamente el día de hoy (lunes). Tiempo de recuperación: Aproximadamente un mes", reza el comunicado auriazul compartido en redes sociales.

