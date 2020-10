Pumas: 'Duele ir ganando dos veces y no poder mantener el resultado', aceptó Andrés Lillini

De nueva cuenta Pumas se quedó a unos pasos de llevarse la victoria. Los felinos dejaron escapar los tres puntos ante el América en un par de ocasiones, mismas que no les alcanzaron para llevarse el triunfo, situación que Andrés Lillini, técnico auriazul, aceptó le hace mal.

"Fue un primer tiempo en donde América llegó, quizá de forma más clara, y un segundo tiempo que se planteó de ida y vuelta. Queríamos ganar el partido. Al final el empate es lo más justo aunque me duele ir ganado las dos veces y no poder mantenerlo, es algo que me hace mucho mal porque en estos partidos esa diferencia hay que saberla mantener", declaró en conferencia de prensa.

Por otra parte, el estratega argentino aseguró que las bajas que han tenido a lo largo del torneo han sido resueltas de la mejor manera con el resto del plantel, en donde dijo hay calidad y oportunidad para todos, premisa que busca mantener vigente con sus dirigidos.

"Siempre me preocupo por el que sale y por su salud. Los que están entrando lo están haciendo muy bien, ese es un mérito muy grande porque se puede contar con todos los futbolistas que uno tiene en el plantel, el equipo no decae y eso quiere decir que hay talento y calidad. El primer día les dije que todos iban a ser tomados en cuenta y todos tienen el mismo valor", apuntó.

