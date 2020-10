Pumas: 'Andrés Lillini fue de las mejores contrataciones de la Liga MX', aseguró Mario Carillo

Mario Carrillo, extécnico de Pumas y América alabó al actual estratega auriazul, Andrés Lillini, al cual destacó por su gran trabajo al frente del equipo durante la presente campaña, asegurando que, si el portero Alfredo Talavera fue el fichaje más importante para los universitarios, el argentino es la mejor contratación de toda la Liga MX, ya que se perfila para ser el entrenador de la temporada.

"Si Talavera fue la contratación más importante de los Pumas, yo creo que, Lillini es de las contrataciones más importantes de la temporada de todos los equipos, yo creo que, este señor hasta ahora es el técnico revelación, porque yo dirigí a los Pumas y el dirigir a los Pumas no es nada fácil y él lo ha logrado, lo ha hecho muy bien y se perfila para ser el técnico de esta temporada", declaró Carrillo en entrevista para RÉCORD.

El Capello recordó su paso por América y Pumas, y externo su anhelo de haber podido dirigir más tiempo a los Universitarios, donde estuvo al frente solo ocho partidos, pues justamente después de perder un partido ante el América, fue cesado.

"Tuve el honor y el privilegio de estar en el América un año y un par de meses. Y por otro lado tuve el honor y privilegio de dirigir a los Pumas ocho partidos, me hubiera gustado mucho dirigirlos una temporada, pero los dirigí ocho partidos y los ocho partidos los disfruté mucho y por supuesto me hubiera gustado dirigir más.

"Mi paso por Pumas fue muy breve, me enfrente al América y perdiendo contra el América a mí me despidieron y justo me despidieron contra Miguel Herrera y fue un privilegio estar en esta institución que en breve tiempo te enamoras de ella", rememoró.

