Pumas: Jaime Lozano, aprobado por referentes para dirigir en un futuro a Universidad

Jaime Lozano es bien visto por algunos históricos de Pumas, para dirigir en un futuro al cuadro auriazul. Y es que después de haber ganado el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y el título del Preolímpico de la Concacaf, RÉCORD consultó dos de los jugadores que además de conocer bien a ‘Jimmy’, son iconos del azul y oro: Claudio Suárez, Joaquín Beltrán y Sergio Bernal, quienes aceptaron que sí les gustaría ver al técnico de la Selección Mexicana Sub 23 en el banquillo felino.

“Sí me gustaría que dirigiera a Pumas o a cualquier equipo porque no lo hizo tan mal en Querétaro, pero tuvo un plantel limitado y ahora con la Preolímpica ha hecho su mejor logró como técnico. Es un técnico joven, preparado, capacitado, lamentablemente en México no se le da oportunidad a los técnicos mexicanos y jóvenes, pero ‘Jimmy’ está bien identificado con Pumas y encajaría muy bien en un futuro”, señaló el ‘Emperador’, campeón con Pumas en la Temporada 90-91.

Por su parte, Joaquín Beltrán, capitán de Pumas en el Bicampeonato de 2004 y que además fue quien como vicepresidente queretano, le dio a Lozano la oportunidad de dirigir a Gallos Blancos en la Primera División, no dudó y aseguró que el actual técnico de la Selección Mexicana Olímpica, merece a futuro, una oportunidad en CU.

“Sí, por su preparación, por su capacidad y porque conoce perfectamente la mística del equipo, y porque llegará con experiencia en su carrera”, dijo el exdefensa central a RÉCORD.

Finalmente, Sergio Bernal, jugador con más partidos jugados en la historia de Pumas (519) y compañero de Jaime Lozano en el Bicampeonato de 2004, dijo que: “Sí me gustaría verlo ahí, lo conozco, está preparado, y sobre todo es hecho en CU, conoce bien a la institución”, indicó el tetracampeón (Temp. 90-91; Clau. y Ape, 04, y Clau. 09).