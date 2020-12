Pumas: Juan Pablo Vigón se perfila para ser el nuevo capitán de la UNAM

Pumas está por definir a su nuevo capitán, pero todo indica que será Juan Pablo Vigón, quien en el torneo Guard1anes 2021 porte el gafete. Y es que ante la salida de Andrés Iniestra, en el Pedregal tendrán que decidir quién será su líder en la cancha y fuera de ella.

Y aunque es casi un hecho que Juan Pablo Vigón sea el capitán oficialmente, pues él portó el gafete el torneo anterior cuando el ‘Lobo’ no estaba, RÉCORD pudo saber que esta semana, ya con el regreso del equipo a los entrenamientos, los jugadores tendrán una junta en la que entre otras cosas, se tratará el tema del nuevo capitán, y entre otra de las opciones está Nicolás Freire, pero el central argentino está después del mediocampista mexicano.

Incluso, no sería la primera vez que Vigón tome la capitanía de un equipo, ya que él fue el sucesor de Rafael Márquez en el Atlas, cuando el defensa mexicano se retiró. A partir de ese momento, el ahora jugador de Pumas se convirtió en el líder de la escuadra rojinegra por dos torneos (Apertura 2018 y Clausura 2019).

Sin embargo, la capitanía de Pumas no es algo desconocido para Juan Pablo Vigón, en el recién terminado torneo Guard1anes 2020, fue quien portó el gafete cuando no estaba Andrés Iniestra, que por suspensión, lesión, e incluso Covid-19, no jugó varios partidos. Incluso, entre los juegos en los que Vigón fue capitán, estuvieron los dos de Cuartos de Final ante Pachuca, y la Semifinal de Ida frente a Cruz Azul.

En lo que va de la década y ya con Andrés Iniestra que es el capitán saliente, Pumas ha tenido 11 capitanes, y de ellos seis fueron canteranos, cuatro extranjeros (Verón, Alcoba, Díaz y Malcorra), y sólo un mexicano no canterano (Palencia), por lo que Juan Pablo Vigón sería el segundo nacional no formado en Ciudad Universitaria.