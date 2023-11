Pumas: La Rebel no viajará a Guadalajara para el partido de ida de los Cuartos de Final

A pesar de que Pumas está en los Cuartos de Final, La Rebel, barra auriazul se mantendrá como lo ha hecho todo el torneo, respecto a no viajar a los partidos de visita, por lo que para mañana jueves en el partido de Ida ante Chivas en Guadalajara, La Rebel no viajará, al menos no como grupo de animación, los integrantes que estén presentes en el Akron será porque viajen de manera independiente.

Y con ello, la barra de Pumas se mantendrá con el mismo comportamiento que ha tenido desde que en la liga se implementó que no habría entrada a porras visitantes.

Al margen, se sabe que desde que Pumas avanzó a los Cuartos de Final, La Rebel ha estado trabajando en lo que hará para el juego de Vuelta el próximo domingo, ya que a pesar de que no han revelado exactamente qué harán, sí se trazaron la meta de hacer algo que supere al puma que 'dibujaron' con luz en la tribuna del pebetero, esto en la Jornada 17 cuanto justamente también recibieron a Chivas.

Lo que es real es que lo que la barra organice, se verá en el momento en que el equipo aparezca en el césped de CU, segundos antes cuando comience a sonar el Himno Deportivo Universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'TUCA' ARREMETE CONTRA HUGO SÁNCHEZ E INSINÚA QUE ES UN TRAIDOR POR JUGAR EN AMÉRICA