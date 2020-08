Pumas: Lillini opinó que Talavera es el mejor portero de México

El entrenador de Pumas, Andrés Lillini, destacó la valía del portero auriazul, Alfredo Talavera, por lo que aporta dentro y fuera de la cancha; sin embargo, no titubeó en asegurar que cuenta con el mejor cancerbero de México.

“De Talavera lo conocía de verlo atajar, no personalmente. Es un ser humano que nos ayuda mucho desee muchas partes fuera de la cancha, para con los chavos.

“En lo propiamente del juego, creo que tenemos al mejor portero del país, sin ninguna duda. Tengo una opinión de que en el futbol, los arqueros que te salgan son muy buenos y no vamos a decir mentiras, él nos ha salvado. Lo demuestra no en cada partido, todos los días y hoy por hoy Alfredo es el mejor arquero del país”, declaró el argentino a ESPN.

Talavera, de 37 años, arribó a los Pumas para este Guard1anes 2020, en donde ha tenido un impacto inmediato al convertirse en factor para mantener el invicto felino tras seis jornadas disputadas.

El estratega del conjunto de la UNAM dijo comprender el deseo de la afición de contratar a los mejores jugadores disponibles en el mercado, aunque destacó el bien ojo que ha tenido la escuadra del Pedregal al fichar a sus refuerzos.

“La afición no entiende lo que pasa dentro del club, pero exige lo mejor que está en el mercado. No es fácil porque el club no tiene a nadie atrás poderoso para poder hacerlo. El club tiene mucha inteligencia para encontrar los refuerzos”, concluyó Lillini.

