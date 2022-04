Pumas: Lillini señaló que trabajo arbitral no puede definir los resultados del equipo

El arbitraje ha dejado de ser una preocupación constante para Pumas. Y es que a pesar de que decisiones arbitrales han afectado a los felinos, el técnico Andrés Lillini compartió con RÉCORD que, en el núcleo auriazul el trabajo de los árbitros no puede afectarles.

"Sabemos que no podemos estar pensando continuamente en agarrarnos del árbitro, en excusarnos en el árbitro, en ponernos en contra del árbitro porque al final no es bueno para nosotros. "Sabemos que esto que tenemos que solucionar, que no depende de nosotros, que seguramente se va a solucionar, pero que hoy debemos saber que ese imponderable puede existir y tenemos que sacar adelante, lo tenemos en la mente y una decisión arbitral pasa a segundo plano", dijo.

Incluso, el entrenador auriazul explicó que ha hablado claramente con sus jugadores sobre el arbitraje, al cual, ya están acostumbrados.

"Siempre les digo que en el futbol hay imponderables. Uno planifica, entrena, puede hacer cosas, pero en el futbol hay imponderables que pueden suceder en los 90 minutos y eso pueden ser decisiones arbitrales casi siempre. Estamos acostumbrados a eso, al principio nos hacía muy mal y ya lo tomamos como algo normal", expresó.

