Pumas: Lucía y Jerónimo Rodríguez 'presumen' una conexión poco vista en el futbol

La conexión que los hermanos Rodríguez tienen va más allá de la cancha y lo viven día a día en el Club Universidad. Y es que Lucía y Jerónimo, jugadores de Pumas femenil y varonil respectivamente, son gemelos y eso lo hace tener cualquier cantidad de cosas en común incluso en el futbol.

"Es parte de esa conexión que tenemos por hacer lo mismo.

"Muchos años jugué de lateral, él a veces lo hace o de volante. Los dos somos zurdos, gemelos, estudiamos lo mismo, es un poquito esa parte no sé si conexión o porque hacemos lo mismo, pero sí existe esa conexión en la casa y fuera sí hay mucha convivencia; aquí adentro existe ese respaldo y todavía no he encontrado la palabra para describirlo, pero es bonito porque sabemos los dos lo que nos ha costado y verlo reflejado ahora nos dice que estamos haciendo algo bien", dijo Lucía a RÉCORD.

Sin embargo, no todo es felicidad para Lucía y Jerónimo, ya que ambos han tenido que aprender a lidiar con las críticas.

"Eso de las criticas es complicado, lo hemos hablado muchas veces él y yo.

"Sabemos que estamos expuestos a la crítica y la gente es libre de hacer y decirlo que quiera, nosotros recibimos la crítica para crecer o simplemente no la vamos a tomar porque salimos a jugar con la mejor intención, jamás queriendo hacer nada malo para el club, a veces es difícil porque sientes que te llega por todos lados, pero hay que saber afrontarlo y llevarlo de la mejor manera porque nos debemos a la afición", señaló.

