Pumas: Miguel Ángel Carreón, a seguir la tradición universitaria de su padre

A sus 17 años, Miguel Ángel Carreón, jugador de Pumas, debutó el sábado pasado en la Primera División.

Y es que al minuto 82 del partido ante FC Juárez, el técnico Andrés Lillini decidió mandar al campo a su debut 14; salió Rogerio de Oliveira y con el número 197 entró el 'Igualita', pues es hijo del 'Iguala' Carreón, exjugador de Universidad en la década de los 90. Incluso, RÉCORD pudo saber que dentro del Club Universidad se comenta que el mediocampista es más talentoso que su padre.

A su corta edad, el talento ha hecho que Miguel Ángel esté más adelantado a las categorías que le corresponden, pues cuando llegó a la Sub 15 de Pumas, fue visto por Carlos Cariño entonces entrenador de la categoría Sub 17, y terminaron siendo Campeones en el Torneo Clausura 2019. Posteriormente fue convocado ya a la división Sub 20 y ahí de quedó hasta su debut este fin de semana, ya que Al menos en las categorías menores lo consideran como un futbolista que marca diferencia.

En cuanto a sus cualidades y que son lo que justamente hizo que Andrés Lillini lo debutara, es que es rápido, dinámico, explosivo y con una técnica notoria.

Además de que tácticamente es un jugador observador, inteligente y maneja bien ambos perfiles.

Miguel Ángel Carreón es el décimo cuarto debut de Andrés Lillini y de edad es el más pequeño, y al respecto el entrenador dijo que: "Es seguir creyendo y demostrando que lo que se dice con la boca podemos sostenerlo con los hechos. Que mediante las posibilidades se pueda jugar con chicos. Me trajeron para un proyecto de fuerzas básicas y hay que entender los momentos para los debuts. No me gusta solo debutarlos, sino consolidarlos. Hoy inicia Trigos y da sus pasitos chiquitos Carreón. Tengo mucha confianza porque lo dije con la boca y lo sostengo con los hechos", expresó.

Debuts

Erik Lira

Jerónimo Rodríguez

Amaury García

Emanuel Montejano

Jacob Morales

Ángel García

Ricardo Galindo

Pablo Bennevendo

Alek Álvarez

Jorge Ruvalcaba

Santiago Trigos

Juan José Miguel

Oliver Pérez

Miguel Carreón

