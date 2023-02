Pumas no hablará más del caso Dani Alves

El tema de Dani Alves ya no se toca en Pumas, y así lo manifestó Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad, quien fue cuestionado sobre cómo está el asunto legal y si es que solicitaron una indemnización al jugador brasileño.

"No hay comentarios al respecto. No hemos solicitado es un tema legal y no hay comentarios al respecto", dijo.

Al margen, el ingeniero habló respecto al nombramiento de Rodrigo Ares de Parga como director de Selecciones Nacionales, y compartió que Pumas no fue tomado en cuenta en la decisión del cargo ni en la conformacion del Comité de Selecciones.

"Es un antiguo conocido que dirigió a los Pumas, fue administrador y esperemos que haga una buena labor.

"No para nada, no tampoco (preguntaron su opinión)Ya lo veremos en la asamblea de mayo y ayudaremos nuestros puntos de vista", comentó el ingenio, quien respecto a los probables entrenadores del Tricolor, dijo que no le desagrada la idea de Guillermo Almada o Miguel Herrera, pues dijo que la nacionalidad no importa mientras conozca el futbol mexicano.

"Yo creo que Almada puede ser un buen candidato, Herrera también, alguno de ellos. No es tan relevante (si es o no extranjero) lo importante es que conozca el futbol mexicano".

