Pumas ya arrancó con la implementación del Fan ID en el Olímpico Universitario

Con el paso de las jornadas los diferentes estadios de la Liga MX han comenzado a adaptarse al FAN ID. En esta ocasión el Estadio Olímpico Universitario ya arrancó con la implementación de esta identificación para los aficionados.

Para el duelo entre Pumas y Atlas de la jornada 5 del Clausura 2023, CU ya comenzó a solicitarle a todos los aficionados que querían ingresar al juego que contaran con su FAN ID. Esto como una medida de prevención, ya que a partir de las próximas jornadas ya no será opcional el contar con este documento.

Al llegar a los diferentes puntos de acceso, a cada usuario se le ha escaneado el boleto y posteriormente era cuestionado por el FAN ID. En caso de contar con este, se les pedía mostrar el QR para escanearlo y posteriormente se les pedía que retiraran gorras o lentes para poder registrar el rostro y corroborar que este documento pertenecía a esa persona.

En caso de no contar con este registro, la gente de seguridad los invitaba aquel realizarán, ya que para próximos encuentros no se les permite el acceso si no cuentan con este. "Ya va a ser obligatorio en todos los estadios", comentó un elemento de seguridad. Por lo que para agilizar la entrada, los aficionados deben de proceder su registro previo, porque por el momento no se cuenta con alguna centro de ayuda en el Estadio Olímpico Universitario para ayudar a la gente con su FAN ID.

