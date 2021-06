Pumas: Octavio Paz, de hacer talacha en Estados Unidos a portero felino

Hace años, cuando tenía 18, el portero Octavio Paz se quedó sin equipo y decidió emigrar a California (Estados Unidos) donde estuvo alrededor de cuatro meses, y para subsistir tuvo todo tipo de trabajos que le enseñaron a valorar lo que tenía en México, pero en lo económico le dejó más que el futbol en aquel momento.

“Hacía de todo, lo que fuera y lo que pagaran. Éramos un grupo de seis amigos y a veces nos tocaba ir a una granja a limpiar a los caballos, a veces nos tocaba en la construcción que fue lo que más me gustó a mí, y la verdad es bonito.

“Para cuando yo me fui ganaba más allá que cuando jugaba en México, me iba mucho mejor, allá ganaba lo triple o más de lo que ganaba aquí jugando futbol, la verdad estuvo bien. Y me enseñó a valorar, cambia la mentalidad y pones los pies en la tierra, era muy joven y pensaba que era fácil, pero no”, dijo a RÉCORD.

El guardameta oaxaqueño de 25 años relató que a pesar de que el futbol seguía en su mente mientras estuvo en Estados Unidos, no corrió con la suerte de que un equipo profesional lo viera.

“Me tocó quedarme sin equipo y unos amigos me invitaron a distraerme un poco, y estuve unos meses porque por las fechas aquí ya no había registros, y me fui con el hambre de mostrarme allá, ‘chicle y pega’ y algún equipo me volteaba a ver, pero también por fechas no se pudo. Sí jugué con algunos equipos, me invitaron a ‘talachear’ como se dice, pero profesionalmente no tuvo la oportunidad”, compartió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: OCTAVIO PAZ RECONOCIÓ QUE CAMPOS Y OCHOA SON LOS PORTEROS QUE MÁS ADMIRA