Pumas: 'Palermo' Ortiz habló sobre su acusación de acoso sexual: "Te puede afectar en lo mental"

Arturo Ortiz fue claro: no hablará de su vida privada. Y es que el defensa de Pumas estuvo en conferencia de prensa y fue cuestionado sobre cómo llevó la situación en la que se le acusó de supuesto acoso sexual; sin embargo, el jugador felino, además de recalcar que nunca hubo nada al respecto, dijo que es un tema del que no hablará.

“Realmente lo que pasó el torneo pasado, todo lo que salió, fueron cosas que no fueron ciertas, nunca tuve un llamado de ningún lado, estaba tranquilo, en el tema futbolístico te puede afectar en lo mental, siempre he sido claro y maduro, sé lo que tengo que hacer, siempre me he manejado de esa forma, uno está expuesto, siendo figura pública, está expuesto, me considero un hombre maduro, de esa misma forma, el ahora estar de suplente, es a tener minutos, he entrado, si me toca la oportunidad, yo trabajo para jugar, es eso, nada más.

“Realmente vine a hablar de futbol, no de mi vida privada, de lo que pasó, con todo respeto, pero siento que deberían de respetar la privacidad, son temas que yo lloré, pero bueno, hablando de lo futbolístico, sabemos que tenemos un rival que no va bien, no nos vamos a confiar, vamos a buscar ganar de visita para seguir arriba”, expresó.

Asimismo, el 'Palermo' reconoció que no le ha sido fácil pasar de ser titular indiscutible (hasta el torneo anterior) a ser ahora parte del banco de suplentes. Aunque el viernes jugará ante Necaxa debido a la suspensión de Nathan Silva.

"Siempre he trabajado para ser titular, me toca en esta posición, realmente es difícil, vienes de jugar y toca ser suplente, hay que tener cabeza, la competencia interna hace que el equipo esté sólido, me toca aprovechar esta oportunidad y ganarme el puesto.

“Realmente siento que al principio no te haces a la idea, toda la pretemporada la hice de titular, yo entreno para eso, realmente lo asimilas cuando vez que el entrenador pone un 11, es semana a semana, él puede cambiar, uno tiene que estar listo, pero me sirve en la madurez, cómo lo tomé, siempre pelear, tener esa competencia para que los que estén jugando estén al 100, eso hay que demostrarlo el fin de semana”, expresó.

