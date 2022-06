Pumas: Se presentaron los refuerzos universitarios de cara al Apertura 2022

Fueron presentados de manera oficial los nuevos jugadores de Pumas de cara al Torneo Apertura 2022: Adrián Aldrete, Gustavo del Prete, César Huerta y Gil Alcalá, recibieron palabras de bienvenida por parte de la directiva y posteriormente los cuatro jugadores expresaron su satisfacción por llegar al Pedregal.

"Van a ser felices aquí porque es una gran institución, disfruten su profesión. Les deseo lo mejor", dijo Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas.

En tanto, el delantero Gustavo del Prete, no se comprometió con una cantidad de goles, pero aseguró que: "No soy de prometer ni de vender humo. Le demostraré en la cancha a los hinchas (aficionados) por qué me trajeron; la cifra de goles no la puedo decir, que sean muchos para ayudar".

En tanto, Adrián Aldrete, quien fue Campeón con América, Santos y Cruz Azul, reiteró su deseo de también hacerlo con Pumas.

"Campeonar, ese es el motivo, lo platiqué con mi familia, igual que cuando fui a Cruz Azul, que mi nombre estuviera ahí, es la mayor motivación, es normal que la afición comience a desesperarse porque es una institución que lo exige". Por su parte, el portero Gil Alcalá reconoció que en los últimos tiempos no tuvo actividad, pero quiere sacarse la espina.

"Vengo de un año, tal vez no tan activo como en los últimos años, pero esta es la etapa más importante de mi carrera porque sé lo importantes que son estos colores", señaló.

Finalmente, el atacante César Huerta dejó claro que será en la cancha donde le devuelva a Pumas la confianza que tuvieron en él.

"Hablo dentro de la cancha, me toca demostrar, contento, feliz y agradecido, me toca hablar dentro del campo".

