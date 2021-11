Pumas: Sergio Egea, el motivo de la llegada de Andrés Lillini a Universidad Nacional

Con Sergio Egea comenzó la historia de Andrés Lillini en Pumas. Y es que cuando Egea fue director deportivo del Club Universidad en la gestión de Ares de Parga, él se encargó de contratar al ahora técnico del primer equipo, pero en 2017 ocupó el puesto de director de las fuerzas básicas universitarias.

“Con él yo tengo una historia muy importante. Yo estaba haciendo un casting para director de fuerzas básicas, pensábamos con Rodrigo Ares en ir por un argentino por la mentalidad con los chicos, porque entendíamos que el jugador mexicano estaba muy bien preparado técnicamente, físicamente, pero queríamos que mentalmente fueran fuertes, que creyeran en sus posibilidades.

“Con Lillini me reuní fue el tercero, fueron dos argentinos, uno viajo desde Argentina, pero no nos pusimos de acuerdo; llegó el casting de Lillini, tuvimos una reunión con Rodrigo Ares y le dimos el visto bueno, su currículum era muy bueno, un hombre trabajador, positivo, con muy buena empatía y le ha venido la fortuna de que Míchel decide no seguir y Lillini lo ha hecho muy bien y en esta temporada que se pensaba que el club no iba a responder, la constancia, la voluntad, la preparación ha hecho que el equipo sea para mi un serio candidato a poder ser campeón”, dijo a RÉCORD.

Egea, originario de Necochea, Buenos Aires, llegó a Pumas a inicio de siglo para ser auxiliar de Hugo Sánchez en Pumas. Más tarde lo siguio a Necaxa y Selección Nacional. Fue DT interino de los auriazules en 2017.

