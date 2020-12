Pumas: Talavera, descartado para la Ida contra Cruz Azul

El regreso de Alfredo Talavera a las canchas tendrá que esperar, así lo confirmó a RÉCORD, Andrés Lillini, técnico de Pumas, quien explicó que el propio portero mexicano prefirió seguir en recuperación unos días más y con ello mantener latente la posibilidad de jugar en la Vuelta de la Semifinal ante Cruz Azul, por lo que hoy en la Ida, el arquero titular será nuevamente Julio González.

"No, aún no está, para la Vuelta. Está trabajando a marchas forzadas, él quiere estar; tiene una disciplina diaria y está muy metido en su recuperación, lo noto con un deseo increíble de estar ya bajo los tres palos.

"Él tiene que esperar que la herida que tiene cierre bien y ante todo está la responsabilidad del grupo. Me dijo: ‘Profe, no estoy al cien por ciento’, y eso es impagable, es profesionalismo puro porque otro con su experiencia tal vez atajaría escondiendo una lesión y le haría muy mal al grupo y él no hace eso", dijo a RÉCORD.

En tanto, el técnico de la escuadra universitaria elogió el trabajo que ha hecho el portero suplente Julio González y quien nuevamente se hará cargo del marco felino en el juego de hoy ante Cruz Azul.

"El torneo regular lo atajó el mejor portero de México que es Talavera, en mi opinión personal. Y cuando le tocó estar a Julio González lo hizo a la altura de las circunstancias y de lo que es el club. Eso es una satisfacción enorme porque es un jugador que vino a sumar que humanamente aporta muchísimo y ahora que está como titular la vida le dio un premio a todo lo que hizo y nos toca cosecharlo a nosotros", señaló.

