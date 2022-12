Pumas: Ulises Rivas, listo para su primer Clásico vs América

Ulises Rivas está listo para enfrentar su primer duelo ante América, como jugador de Pumas. Y es que el mediocampista es refuerzo felino y por eso este viernes sabrá por primera vez lo que es enfrentar a las Águilas, pese a ello, sabe que no se puede perder.

"Tenemos una prueba bonita, mi primer partido contra América vistiendo la playera de los Pumas. Seguramente va a ser un partido muy lindo, vamos a dar todo y dando un buen partido mañana vamos a llegar con buen envión anímico para el torneo y el partido de mañana lo vamos a tomar con toda la seriedad.

"Sin duda duele, sea América o cualquier partido duele, el partido de mañana tiene toque especial, pero vamos a buscar la victoria", indicó.

Al margen, el mediocampista mexicano habló de cómo ha sido su adaptación a Universidad y de lo significaría para él jugar al lado de Dani Alves.

"Los compañeros me han arropado bastante bien y siempre tiene ese toque especial vestir la camiseta de los Pumas y es algo muy lindo que voy a vivir mañana.

"Obviamente ilusiona tener a alguien como Dani como compañero. Me han platicado puras cosas buenas de él, sería algo muy lindo porque desde chico lo he visto y sería un sueño compartir el campo con él. El resto son muy buenas personas y grandes jugadores, he tenido el entendimiento en el campo y feliz con todos mis compañeros", expresó.

