Rafa Puente sobre directiva de Pumas: 'No hubo forma que me pudieran llevar un refuerzo de Expansión'

Rafael Puente dejó entrever que la directiva de Pumas hizo diferencias entre él y Antonio Mohamed. Y es que el extimonel de Universidad en 12 jornadas del Torneo Clausura 2023, explicó que a él no le autorizaron refuerzos mientras que al 'Turco' sí, y eso hizo diferencia en los éxitos de ambos al frente de los felinos; sin embargo, Puente del Río sí tuvo contrataciones como Jonathan Sánchez, Ulises Rivas, Jesús Molina y Sebastián Sosa.

"Lo digo con toda franqueza y tal cuál fue, en Pumas no hubo forma de que me pudieran llevar a un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto. "Deciden prescindir del proyecto, cortarlo; llega Mohamed, insisto, no es culpa de Mohamed, no había un peso y de repente 'Licha' Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Ergas, Tabó y el 'Toro' Fernández", dijo en TUDN.

Incluso, Rafa dejó claro que para él, los jugadores que se incorporaron a Pumas bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, causaron resultados distintos a los que él tuvo.

"Perdón aquí en China, en Alemania, en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo y además de esos seis cinco titulares indiscutibles", expresó.

Rafa Puente Jr es el reflejo de los técnicos “jóvenes” mexicanos pic.twitter.com/AJHcbtF7IK — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) December 26, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'VENGO A DAR TODO POR PUMAS': PIERO QUISPE, A SU LLEGADA A LA CDMX