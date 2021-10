Rogerio de Oliveira: 'Vengo con mucha fuerza para ganar y hacer historia'

A pesar de como están las cosas en Pumas, Rogerio de Oliveira logró hace unos días darle una pequeña alegría a la afición auriazul, pues el viernes en Estados Unidos jugaron un partido amistoso ante América y ganaron 1-0 con el gol del atacante brasileño.

Incluso en la Liga MX lleva un gol (ante Mazatlán en la J9) y ante el mismo América en la jornada anterior dio algunos avisos, por lo que se perfila para ser él, el o uno de los nuevos socios de Juan Ignacio Dinenno en el ataque, y que tanta falta le ha hecho a los universitarios desde hace un año que se fue Carlos González.

"Me gusta mucho jugar adelante, en la delantera, he jugado en todas las posiciones, como delantero, como doble delantero, por las puntas derecha e izquierda, yo me siento bien cerca de la portería porque soy un jugador de decidir, de hacer goles”, dijo a RÉCORD el sudamericano, quien además de asegurar que trabaja para darle satisfacciones a los fanáticos felinos, compartió para quién son los goles.

"A veces me gusta bailar y dedicarle los goles a mi esposa. Vengo con mucha fuerza para ganar y hacer historia, trabajar y jugar con garra, y hacer muchísimos goles; Pumas es un equipo de mucha garra, que corre mucho en la cancha y tiene un plantel para ser victorioso”.

Finalmente, señaló que a pesar de que le costó adaptarse al idioma y la altura de la Ciudad de México, se encuentra bien y lo logró con ayuda de la gente y las instalaciones del club, y enfatizó que las críticas que se han dado desde su llegada, no le quitan el sueño.

“Todo lo que se comentó a la llegada a México, nos da más fuerza para lugar y para conquistar títulos porque vengo con hambre de triunfo y ser Campeón porque un club como Pumas no puede dejar de ser campeón.

