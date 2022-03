Talavera sobre Pumas: ‘No nos podemos dar el lujo de fallar oportunidades’

Alfredo Talavera, portero de Pumas, explicó que la estrategia con la que enfrentaron al New England Revolution estaba puesta, pero en la practica falló y por eso terminaron perdiendo 3-0 e la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, pues no tuvieron la capacidad de controlar a su rival.

“Son momentos de análisis, ahorita por la misma molestia del partido hay muchas cosas que pueden quedar nublado en la situación, pero de primera no supimos manejar el medio campo con esa línea de cinco con la que intentamos jugar, no pudimos tener ese control, no pudimos salir, defendimos mucho, y el control de medio campo pudimos salir de mejor manera como era la idea, pero al final no pudimos hacernos con mayor claridad, no podemos darnos el lujo de estar fallando aproximaciones porque no somos un equipo que genera muchas de peligro, enfrente tenemos un rival que es maduro y sabe a lo que juega y no podemos estar dando ventaja”, dijo.

Finalmente, el capitán de Universidad advirtió que el próximo miércoles en el juego de Vuelta en Ciudad Universitaria, la historia debe ser distinta, pues el orgullo del equipo va de por medio el orgullo y sus ganas de mantenerse en el torneo internacional.

“Esto todavía no termina. Las circunstancias están para los dos, tal vez ellos estén más acostumbrados, pero el campo, el balón, el clima, van para los dos equipos y el que se adaptara lo mas rápido tendría mejores resultados, ellos fueron prácticos, jugaron más fácil que nosotros, y en México tenemos que hacer contra ellos nuestro mejor partido porque queremos seguir avanzando en esta copa tan importante y recibirlos en casa va a ser totalmente diferente, es jugar por el orgullo porque fue un mal partido”, indicó.

