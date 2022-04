Kevin Escamilla sobre el partido vs León: "Nos gritaron 'asesinos'"

Kevin Escamilla, centrocampista de Gallos Blancos, denunció lo sucedido la tarde de este domingo en el Estadio León, cuando la afición esmeralda comenzó a gritar "asesinos" en las tribunas como resultado a lo sucedido en el Estadio La Corregidora hace un par de semanas.

"Empecé a escuchar los gritos de la afición de León, nos empezaron a gritar 'asesinos' repetidamente. Ya lo veíamos venir que íbamos a estar expuestos a este tipo de agresiones, de críticas, ya nos habíamos preparado para este tipo de cosas, lo que hice fue decirle a la afición que no estaba correcto, que eso no, en ningún momento me metí con ellos, no les hice seña obscena, nosotros somos los menos culpables de lo acontecido", indicó Escamilla para el canal Dale Oh! después del que fuera el primer partido con público de Gallos tras lo sucedido en su estadio.

Nos sobrepondremos a los insultos, las críticas y las injusticias. La adversidad sólo nos hace más fuertes !

Muy orgulloso del equipo que jamás bajó los brazos. Este es el camino.

Gracias a toda la gente que nos acompañó ayer en León. @Club_Queretaro #GritaXLaInclusion pic.twitter.com/5ddP8LHl5a — Kevin Escamilla (@KevEscamilla) April 4, 2022

El canterano universitario no dudo en utilizar de igual forma sus redes sociales para mandar un mensaje positivo de cara a lo que está por venir en el torneo y a su afición.

"Nos sobrepondremos a los insultos, las críticas y las injusticias. La adversidad sólo nos hace más fuertes. Muy orgulloso del equipo que jamás bajó los brazos. Este es el camino. Gracias a toda la gente que nos acompañó ayer en León", escribió Escamilla en sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ARGENTINA Y MÉXICO, FAVORITOS A PASAR EN EL GRUPO C, SEGÚN FUTBOL INDEX